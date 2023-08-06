В Воронежской области водитель «Нивы» врезался в грузовик и погиб

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 5 августа, в 18.05 на 647 километре трассы «Дон» в Павловском районе 63-летний местный житель, руливший «Нивой-Тревел», при повороте налево, видимо, не заметил ехавший навстречу грузовик «Вольво» с полуприцепом. И врезался в него.

Итог аварии был трагический – водитель «Нивы» погиб на месте. Шофер фуры, 48-летний житель Краснодарского края, получил, его отвезли в больницу.

Напомним, в тот же день в 9.30 в Нижнедевицком районе водитель Geely врезался в грузовик, стоявший на дороге. Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте ДТП. Мужчину и несовершеннолетнего мальчика, ехавших в Geely, в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

- Всего в Воронежской области случилось 98 ДТП, из них в Воронеже – 50, на дорогах в районах – 30, на федеральных трассах – 18. В 11 авариях три человека погибли, 12 получили травмы. Автоинспекторы задержали 15 пьяных водителей и еще 17 – за выезд на встречную полосу.