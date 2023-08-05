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НовостиОбщество5 августа 2023 15:17

Воронежцев ждут на «Бобрый вечер» в заповеднике

Гостей ждут экскурсия, ярмарка, концерт и мастер-классы
Евгения ФРОЛОВА
Фото: государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова

Фото: государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова

Фото: Предоставлено "КП"

Всех желающих приглашает Воронежский государственный заповедник на «Бобрый вечер», который пройдет 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Праздник приурочен к 100-летию заповедника. Масса мероприятий в этот день ждет гостей. Для начала - историческая экскурсия на бобромобиле, затем ярмарка. Посмотреть на животных можно на фотовыставках. Желающие могут поучаствовать в мастер-классах, посадке саженцев от 421-летнего дуба. Ну и напоследок - катание на катере, концертная программа и многое другое.

Прийти в заповедник можно будет по билету на посещение, дети и льготники - бесплатно, но нужно будет получить билет в кассе.