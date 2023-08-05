На искавшего работу воронежца аферисты оформили кредитов на 1,5 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронеже 26-летний горожанин, который искал работу через интернет, попался на уловку мошенников. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 августа.

Оказалось, молодой человек 31 июля нашел в сети объявление с предложением дистанционной работы для IТ-специалиста. На его резюме пришел отклик. Якобы работодатель связался с воронежцем, убедил, что его кандидатура одобрена, и предложил оформление.

Вот тут все и началось. Воронежец поверил, отправил документы, в том числе и реквизиты банковской карты. Якобы для выплаты зарплаты. С ним пообещали связаться. А через несколько дней ему на телефон стали приходить сообщения из банков о том, что на его имя оформлены кредиты и нужно внести первый платеж.

Таким образом, на мужчину оформили займов почти на 1,5 млн рублей. Он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».