В Воронеже рецидивист украл у прохожего телефон

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские задержали 30-летнего воронежца, который украл у прохожего телефон. Об этом 5 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Там пояснили, что инцидент случился днем. 59-летний местный житель шел по улице Чебышева. К нему неожиданно подбежал неизвестный и выхватил из рук мобильный телефон. А затем скрылся. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Стражи порядка вычислили, куда злоумышленник пошел с краденным. Телефон нашли в одном из ломбардов. Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Воронежца задержали, доставили в отдел полиции, где тот признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ).