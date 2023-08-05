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НовостиПроисшествия5 августа 2023 12:31

Личность напавшего на подростка в воронежской маршрутке мужчины установлена

В данный момент материалы переданы в Следственный комитет
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Полицейские оперативно установили личность мужчины, напавшего на подростка в воронежской маршрутке. Информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

Затем материалы были переданы в СУ СКР по региону. На тот момент мужчину пока не задержали. Необходимо, чтобы сначала была проведена доследственная проверка.

Этим занимаются следователи СК. В пресс-службе ведомства пояснили, что выполняется весь комплекс мер по установлению обстоятельств, содержащихся в публикациях СМИ. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ЧП произошло в маршрутке № 18. Якобы мужчине не понравилось, что 16-летний подросток долго разговаривал по телефону. Мужчина сделал ему замечание, тот ему дерзко ответил. Тогда мужчина ударил его в лицо и применил удушающий прием. Ребенка пытались высвободить пассажиры. Видео инцидента разместили в соцсетях.