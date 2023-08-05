Поезд сбил 4-летнюю малышку под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Четырехлетнюю девочку сбил проезжающий поезд в Воронежской области. Трагедия произошла на станции Латная в Семилукском районе 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Ребенок скончался на месте. Известно, что малышка вместе со старшими братом и сестрой переходила через пути.

Воронежский следственный отдел на транспорте сообщил также о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации поезда (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, а также организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин ЧП.