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НовостиПроисшествия5 августа 2023 11:23

Поезд сбил 4-летнюю малышку под Воронежем

Девочка не успела перейти железнодорожные пути, когда ее сбил состав
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Четырехлетнюю девочку сбил проезжающий поезд в Воронежской области. Трагедия произошла на станции Латная в Семилукском районе 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Ребенок скончался на месте. Известно, что малышка вместе со старшими братом и сестрой переходила через пути.

Воронежский следственный отдел на транспорте сообщил также о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации поезда (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, а также организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин ЧП.