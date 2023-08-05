Мощная магнитная буря накрыла Воронежскую область

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ в субботу, 5 августа, опубликовали сведения о том, что Воронежскую область накрыла мощная магнитная буря.

Рано утром, в 06.00 коронарный выброс измерялся в 5 баллов. Затем магнитные бури утихли сначала до 4 баллов, а после обеда магнитосфера стала более спокойная. Впрочем, неблагоприятная обстановка ожидается весь день.

Завтра, в воскресенье, 6 августа, с 6 утра и до 10.00 магнитосфера снова будет возбужденная. Дойдет до 4 баллов.

Во время магнитных бурь у жителей региона могут наблюдаться головные боли, повышение давления, а также учащенное сердцебиение.