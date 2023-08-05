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НовостиПроисшествия5 августа 2023 10:08

В Воронежской области легковушка въехала под фуру: два человека скончались

Два человека погибли и два пострадали в ДТП с грузовиком в регионе
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Жуткая авария произошла на трассе в Нижнедевицком районе. Водитель Geely влетел под большегруз. На месте погибли два человека. Об этом 5 августа рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным полиции, авария произошла утром, примерно в 09.30 на 175-м км трассы Р-298. Предварительно, легковушка уходила от столкновения и врезалась в стоящий на дороге большегруз.

В результате ДТП на месте скончались водитель и пассажир. Еще двух пассажиров - мужчину и несовершеннолетнего мальчика - в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция проводит проверку.