В Воронежской области легковушка въехала под фуру: два человека скончались

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Жуткая авария произошла на трассе в Нижнедевицком районе. Водитель Geely влетел под большегруз. На месте погибли два человека. Об этом 5 августа рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным полиции, авария произошла утром, примерно в 09.30 на 175-м км трассы Р-298. Предварительно, легковушка уходила от столкновения и врезалась в стоящий на дороге большегруз.

В результате ДТП на месте скончались водитель и пассажир. Еще двух пассажиров - мужчину и несовершеннолетнего мальчика - в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция проводит проверку.