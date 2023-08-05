Тела мужчины и женщины нашли в сгоревшем доме в воронежском селе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Пожар разгорелся ночью в субботу 5 августа в селе Новая Калитва Россошанского района. В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела 39-летнего мужчины и 37-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании в сельском доме поступил в диспетчерскую в 4:08. В результате пожара сгорело жилище 6х8 м, веранда и вдобавок частично обрушилась крыша.

В данный момент специалисты устанавливают причины пожара. Трупы направлены на экспертизу.