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НовостиОбщество5 августа 2023 9:10

Тела мужчины и женщины нашли в сгоревшем доме в воронежском селе

На месте пожара в селе Новая Калитва пожарные обнаружили два трупа
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Пожар разгорелся ночью в субботу 5 августа в селе Новая Калитва Россошанского района. В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела 39-летнего мужчины и 37-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании в сельском доме поступил в диспетчерскую в 4:08. В результате пожара сгорело жилище 6х8 м, веранда и вдобавок частично обрушилась крыша.

В данный момент специалисты устанавливают причины пожара. Трупы направлены на экспертизу.