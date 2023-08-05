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НовостиОбщество5 августа 2023 8:00

В воронежском поселке простились с погибшим в зоне СВО слесарем

Олег Хрыкин служил на Донбассе по контракту
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Вчера, 5 августа в поселке Елань-Колено Новохоперского района простились с Олегом Хрыкиным, погибшим в зоне спецоперации. Об этом рассказал на своей официальной странице в соцсетях глава района Виктор Королев.

Фото со страницы Виктора Королева, главы района

Фото со страницы Виктора Королева, главы района

Фото: Предоставлено "КП"

Олег Хрыкин – наш земляк. В местном училище он получил специальность электросварщика, а затем трудился в родном поселке слесарем на сахарном заводе. А в мае 2023 года подписал контракт и ушел на службу. Олегу было 40 лет.

– Олег был очень неравнодушным, ответственным, отзывчивым и добродушным человеком, а самое главное – настоящим героем и патриотом. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого замечательного человека, – сына, гражданина, воина, – теплые слова написал Виктор Королев.