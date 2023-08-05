В воронежском поселке простились с погибшим в зоне СВО слесарем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Вчера, 5 августа в поселке Елань-Колено Новохоперского района простились с Олегом Хрыкиным, погибшим в зоне спецоперации. Об этом рассказал на своей официальной странице в соцсетях глава района Виктор Королев.

Фото со страницы Виктора Королева, главы района Фото: Предоставлено "КП"

Олег Хрыкин – наш земляк. В местном училище он получил специальность электросварщика, а затем трудился в родном поселке слесарем на сахарном заводе. А в мае 2023 года подписал контракт и ушел на службу. Олегу было 40 лет.

– Олег был очень неравнодушным, ответственным, отзывчивым и добродушным человеком, а самое главное – настоящим героем и патриотом. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого замечательного человека, – сына, гражданина, воина, – теплые слова написал Виктор Королев.