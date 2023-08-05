Стали известны подробности массовой аварии с грузовиком на трассе под Воронежем

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Массовую аварию на 493 км автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе 4 августа спровоцировал 51-летний водитель Ford Transit.

Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области, ДТП произошло около 21:09. По предварительным данным, водитель грузовика не обеспечил видимость во время движения и врезался в стоявший на обочине «ГАЗ», за рулем которого был 28-летний мужчина. Машину в это время чинил 27-летний парень, стоявший возле открытого капота.

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Сначала «ГАЗ» наехал на него, а затем столкнулся с Lifan, который вела 22-летняя женщина. В результате пострадали три человека. «Скорая» забрала водителя грузовика, стоявшего на обочине пешехода и 55-летнего пассажира «ГАЗа».

Полицейские проводят проверку.