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НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:02

Массовая авария с грузовиком произошла на трассе при выезде из Воронежа

Столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Авария с грузовиком «Ford», «ГАЗелью» и «Lifan» произошла при съезде на М4 в сторону Москвы с левого берега в Рамонском районе вечером в пятницу, 4 августа. Об этом рассказали очевидцы.

У "ГАЗели" нет кабины

У "ГАЗели" нет кабины

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Последствия массового ДТП они сняли на фото. На кадрах видно, что машины получили сильные повреждения, врезавшись в ограждение. У «ГАЗели» даже буквально снесло кабину.

Есть пострадавшие

Есть пострадавшие

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение об аварии поступило в 20.56. К месту ДТП выезжал расчет ПСЧ-91. По предварительной информации, есть пострадавшие.