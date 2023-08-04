На 11 воронежских улицах на 12 часов отключат воду 5 августа 2023

Фото пресс-службы ООО «РВК-Воронеж».

5 августа в течение 12 часов будет отключено холодное водоснабжение на части улиц Левобережного района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

С 9:00 до 21:00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: улицам Баррикадной, 2б, 43, Туполева , 2а, 4, 5у, 13а, 15б, 15а/2, 20,37, 69, Циолковского, 29-187 (четная и нечетная стороны), 113/2, Черепанова, 18, Красного Октября, Ползунова, Уральской, Ермака, Владимира Высоцкого, Славянской и переулку Отличников.

Причина временных неудобств - ремонтные работы ООО «РВК-Воронеж» по улице Циолковского, 54 и на водоподъемной станции. Подвоз питьевой воды будет производиться на улице Туполева, 37, технической - на улицах Циолковского, 153 и Ермака, 17.