Воронежский «Буран» начал предсезонку-2023 с разгромного поражения в Москве

5 августа команды проведут повторный матч в Москве. Начало игры в 13:00. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 4 августа, в Москве состоялся контрольный матч двух клубов ВХЛ – местная «Звезда» принимала воронежский «Буран». Наши земляки после провальной кампании-2022/23 (25-е место в «регулярке») сменили тренера, но пока Альберту Логинову не удалось поставить на ворота нашего клуба надежный «пассворд». Итог первого спарринга – 7:1 пользу «Звезды». Единственная шайба на счету Дмитрия Колготина (Павликов, Капитуров). Провел он ее при счете 0:6.

Завтра, 5 августа, команды проведут повторный матч в Москве. Начало игры в 13:00.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, новый главный тренер «Бурана» Альберт Логинов намерен не только вывести воронежский клуб в плей-офф, но и наделать шума в турнире на выбывание.