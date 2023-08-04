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НовостиОбщество4 августа 2023 16:12

Стадион в Воронежской области реконструируют за 68,6 миллиона рублей

Заявки от подрядчиков принимают до 14 августа
Алексей СЕРГУНИН

В Каменском районе ищут подрядчика для реконструкции стадиона «Центральный». Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Арена находится на улице Мира в поселке Каменке. Начальная цена контракта составляет 68,6 миллиона рублей. Подрядчику нужно построить стадион и сделать водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение. Все работы необходимо завершить до 31 декабря 2024 года. Заявки принимают до 14 августа.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в городе Лиски Воронежской области проведут капремонт стадиона «Дружба». На нем уставят новые трибуны, ворота и электронное табло.