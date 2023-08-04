В воронежских магазинах может лежать опасное масло из Свердловской области

Фальсифицированное сливочное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% и 82,5%, которое произвел ИП Николаев А.И., может оказаться на воронежских прилавках. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным санврачей, подделку обнаружили в Свердловской области, где она якобы произведена. На товаре указано, что его изготовили в поселке Сарапулке Березовского округа на улице Совхозной. Но по этому адресу расположен жилой дом. Воронежцев, которые увидят на прилавках продукцию ИП Николаева А.И. из Свердловской области, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.