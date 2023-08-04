Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 15:47

В воронежских магазинах может лежать опасное масло из Свердловской области

На товаре указан адрес, по которому расположен жилой дом
Алексей СЕРГУНИН

Фальсифицированное сливочное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% и 82,5%, которое произвел ИП Николаев А.И., может оказаться на воронежских прилавках. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным санврачей, подделку обнаружили в Свердловской области, где она якобы произведена. На товаре указано, что его изготовили в поселке Сарапулке Березовского округа на улице Совхозной. Но по этому адресу расположен жилой дом. Воронежцев, которые увидят на прилавках продукцию ИП Николаева А.И. из Свердловской области, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.