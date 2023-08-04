В Воронеже отреставрируют решетку Первомайского сада

Фрагмент проекта реставрации ограды. Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

Прошел процедуру согласования проект по сохранению ограды Первомайского сада на проспекте Революции. Забор, тянущийся вдоль территории, где расположен Благовещенский собор и здание Воронежского областного суда, отремонтируют и отреставрируют. Об этом сообщили в региональном департаменте по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Заказчик проекта – управа Центрального района. Разработали его специалисты воронежского ООО «Степс». Проект получил положительное заключение трех экспертов, аттестованных Министерством культуры России.

Справка «КП»

Чугунная ограда Первомайского сада - единственное в Воронеже по протяженности металлическое ограждение (первоначально 550 метров, сейчас ее длина изменилась). Сделана в 1951 году по проекту архитектора А.В. Миронова. Объект поставлен на государственную охрану 21 апреля 1983 года. В мае 2022-го общественники били тревогу: элементы ограды начали активно растаскивать вандалы.