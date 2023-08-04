На выезде из Воронежа скопилась пробка в 10 км

Одной из причин пробки могла стать авария в районе деревни Галкино. Фото: телеграм-канал "Типичный Воронеж".

Вечером в пятницу, 4 августа, на выезде из Воронежа в районе аэропорта скопилась большая пробка. Она тянется на протяжении по крайней мере 10 км. Начинается она от улицы Изыскателей и после перекрестка еще тянется по трассе «Дон».

Причин образования может быть три. Первая – в районе деревни Галкино случилась авария, машины перегородили часть дороги. Вторая – ремонтные работы недалеко от этого участка. И третья – в конце рабочей недели, особенно такой знойной, все стремятся за город - на природу, на дачи.

Ситуация с пробкой не улучшается уже несколько часов.