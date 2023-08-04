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НовостиОбщество4 августа 2023 14:29

На выезде из Воронежа скопилась пробка в 10 км

Она начинается с улицы Изыскателей
Олег КУЗНЕЦОВ
Одной из причин пробки могла стать авария в районе деревни Галкино.

Одной из причин пробки могла стать авария в районе деревни Галкино.

Фото: телеграм-канал "Типичный Воронеж".

Вечером в пятницу, 4 августа, на выезде из Воронежа в районе аэропорта скопилась большая пробка. Она тянется на протяжении по крайней мере 10 км. Начинается она от улицы Изыскателей и после перекрестка еще тянется по трассе «Дон».

Причин образования может быть три. Первая – в районе деревни Галкино случилась авария, машины перегородили часть дороги. Вторая – ремонтные работы недалеко от этого участка. И третья – в конце рабочей недели, особенно такой знойной, все стремятся за город - на природу, на дачи.

Ситуация с пробкой не улучшается уже несколько часов.

Длину пробки можно наглядно увидеть здесь.

Длину пробки можно наглядно увидеть здесь.

Фото: Яндекс.Пробки