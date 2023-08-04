Воронежский бизнесмен отделался условным сроком за кражу 19 миллионов рублей

Сегодня, 4 августа, Центральный районный суд Воронежа признал 56-летнего Сергея Медяного виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С января 2017 года по май 2019 года Медяный в ранге директора ООО «БИС» заключил семь государственных контрактов с казенным учреждением Воронежской области «Региональный центр безопасности». Его фирме нужно было в ежедневном режиме обслуживать и ремонтировать оборудование одной из систем фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Он регулярно предоставлял «липовые» акты о приемке выполненных работ, которые на самом деле не выполнялись. В результате на счет ООО «БИС» из регионального бюджета были перечислены 19 миллионов рублей, которые Медяный потратил по своему усмотрению. Впрочем, горе-бизнесмен, по сути, отделался легким испугом. Получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, виновного обязали вернуть в казну 19 миллионов.