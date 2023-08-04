У воронежца конфисковали свыше семи тысяч пачек контрафактных сигарет

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Завершено расследование уголовного дела по п. «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным следствия, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции воронежской полиции нашли в доме обвиняемого и в его машине «Ауди А4» более семи тысяч пачек контрафактных сигарет. Часть из них была без специальных акцизных марок, вторая часть - оклеена акцизными марками, изготовленными кустарным способом. Общая стоимость изъятых табачных изделий составила более одного миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Семилукский районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - до шести лет лишения свободы.