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НовостиПроисшествия4 августа 2023 12:53

«Замечательная девушка, чуткий тренер, любящая мать»: что известно об убийстве 28-летней жительницы Воронежа

Тело 28-летней женщины с перерезанным горлом нашли соседи вечером 2 августа
Авторы (2):
Ирина КАЗАНИНА
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
По факту убийства следователи завели уголовное дело.

По факту убийства следователи завели уголовное дело.

Жестокое убийство произошло в Воронеже в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой. 2 августа соседи нашли на лестничной площадке тело 28-летней женщины с перерезанным горлом. До этого никто не слышал никакого шума.

Как оказалось, убитая Алина Б. была успешным фитнес-тренером. Воронежский депутат Артем Рымарь ходил к ней на персональные тренировки. В своем телеграм-канале он написал:

- Жуткая трагедия. Знал Алину лично. Очень жаль. Надеюсь, что этого негодяя найдут, хотя ее уже не вернешь.

У погибшей остался восьмилетний ребенок. Знакомые отзываются об Алине как о хорошей, любящей маме.

По факту убийства следователи завели уголовное дело. Подозреваемым оказался 24-летний Андрей Коченков. Оперативники распространили по городу ориентировку.