В Воронежской области на пруду утонул 13-летний мальчик

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 3 августа, трое несовершеннолетних пришли на искусственный пруд, расположенный в селе Митрофановке Кантемировского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Во время купания 13-летний мальчик начал тонуть. Товарищи пытались его спасти, но он ушел под воду. Самостоятельно отыскать друга им не удалось, и ребята сообщили о случившемся в полицию. Сегодня, 4 августа, водолазы извлекли тело подростка из воды. При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Региональный Следком организовал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.