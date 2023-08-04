Воронежец лишился свыше четырех миллионов рублей, доверившись аферистам

Всего за 3 августа на территории Воронежской области мошенники обманули 17 человек, у четырех из них похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОП № 4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 55-летнего местного жителя, пострадавшего от проделок мошенников. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

2 августа потерпевшему на сотовый телефон позвонил лже-сотрудник службы безопасности банка. Он заверил, что на мужчину аферисты хотят оформить кредит. Дабы помешать им, нужно самостоятельно взять в займы у банка, обналичить накопления и перевести все деньги на «безопасные» счета. Мужчина так и поступил, но после перевода крупной суммы больше не смог выйти на связь с псевдосотрудником. Суммарно он потерял четыре миллиона 173 тысячи рублей.

Всего за 3 августа на территории Воронежской области мошенники обманули 17 человек, у четырех из них похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб составил более 10 миллионов 328 тысяч.