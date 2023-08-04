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НовостиОбщество4 августа 2023 12:24

В Воронеже предлагают на час сократить время продажи алкоголя

Рассматривают и другие ограничительные меры
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области предлагают сократить время продажи алкоголя. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказал руководитель департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов. По словам чиновника, алкоголь будет разрешено продавать до 22 часов вместо нынешних 23.00.

В правительстве также рассматривают и другие меры ограничений в реализации алкоголя. Например, запрет на продажу в день защиты детей, во всероссийский день трезвости, а также в дни последних звонков и школьных выпускных.