В Воронеже нашли мужчину, оставившего на Каменном мосту нецензурную надпись

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Сотрудники комбината благоустройства на асфальтовом покрытии Каменного моста обнаружили надпись, содержащую ненормативную лексику. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа. В итоге сотрудники отдела полиции № 6 задержали мужчину, который признался, что именно он нанес при помощи краски надпись на проезжую часть объекта культурного наследия.

– Правонарушение было выявлено с помощью камер системы «Безопасный город», – уточнил заместитель начальника отдела полиции №6 Денис Черников.

Теперь злоумышленнику за хулиганство грозит арест на 15 суток. Но с учетом того, что надпись нанесена на объект культурного наследия, дополнительное наказание предусмотрено уже другой статьей. Все материалы переданы в суд.

- Мы обратились с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», – отметил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Никита Гарашкин.