30 лет колонии дали двум убийцам таксиста в Воронежской области

Одного из осужденных отправили в колонию строго режима на 16 лет, второго – на 14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два 53-летних жителя Семилукского района признаны виновными по п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц, с особой жестокостью). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В июле 2021 года в поселке Латная между одним из мужчин, находившимся в нетрезвом состоянии, и водителем такси, который подвез его жену, возникла ссора. В итоге виновный начал избивать водителя, тот начал обороняться и наносить ответные удары, после чего в драку вмешался друг злоумышленника. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Суммарно мужчины причинили таксисту свыше 100 травматических воздействий в область головы, шеи, туловища и конечностей.

На предварительном следствии мужчины не признали вину. Тем не менее, одного из осужденных отправили в колонию строгого режима на 16 лет, второго – на 14 лет. Также им предстоит выплатить по 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.