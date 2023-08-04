В Воронеже супервайзер крупной компании похитил более 1,3 миллиона рублей

Чужие деньги мошенник переводил на банковские счета своих знакомых, которые впоследствии ему их возвращали. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела по 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Подозреваемый, 39-летний местный житель, с августа 2020 года по март 2022 года трудился в ранге супервайзера крупной компании.

Злоумышленник знал, что постоянным клиентам фирмы положены бонусы, в том числе возвращение части денег на карту. Но он переводил их на банковские счета своих знакомых, которые впоследствии ему эти деньги возвращали. В бухгалтерию мошенник сдавал отчеты в виде чеков о переводах, якобы на банковские счета представителей клиентов. Кроме того, выполняя функции инкассатора, он не вносил деньги в кассу организации, а оставлял себе.

Вывести на чистую воду экс-супервайзера смогли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции.