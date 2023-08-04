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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:28

В Воронеже супервайзер крупной компании похитил более 1,3 миллиона рублей

Он не вносил не вносил деньги в кассу организации, а оставлял себе
Алексей СЕРГУНИН
Чужие деньги мошенник переводил на банковские счета своих знакомых, которые впоследствии ему их возвращали.

Чужие деньги мошенник переводил на банковские счета своих знакомых, которые впоследствии ему их возвращали.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела по 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Подозреваемый, 39-летний местный житель, с августа 2020 года по март 2022 года трудился в ранге супервайзера крупной компании.

Злоумышленник знал, что постоянным клиентам фирмы положены бонусы, в том числе возвращение части денег на карту. Но он переводил их на банковские счета своих знакомых, которые впоследствии ему эти деньги возвращали. В бухгалтерию мошенник сдавал отчеты в виде чеков о переводах, якобы на банковские счета представителей клиентов. Кроме того, выполняя функции инкассатора, он не вносил деньги в кассу организации, а оставлял себе.

Вывести на чистую воду экс-супервайзера смогли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции.