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НовостиСпорт4 августа 2023 8:25

Воронежская бегунья стала чемпионкой России на дистанции 5 км

Светлана Аплачкина финишировала с огромным преимуществом. Она показала свой лучший результат в сезоне
Юрий КОЗЛОВ
Так быстро 5 км в этом сезоне Светлана еще не бегала.

Так быстро 5 км в этом сезоне Светлана еще не бегала.

Фото: cspsk-vrn.ru

Первый день чемпионата России по легкой атлетике, проходящего в Челябинске, принес золото воронежской бегунье Светлане Аплачкиной на дистанции 5 километров. Она завоевала победу разумной тактикой. Вначале Светлана не рвалась вперед, копила силы. Только к окончанию дистанции она включила обороты и стала внешне легко обходить одну соперницу за другой. Ну а последний круг финишировала в гордом одиночестве. Любовь Дубровская из Рязанской области была еще в начале последних 100 метров дистанции, а Светлана уже отдыхала.

Светлана Аплачкина победила с огромным преимуществом.

Светлана Аплачкина победила с огромным преимуществом.

Фото: cspsk-vrn.ru

Забег в стиле Юрия Борзаковского – и Аплачкина показала свой лучший результат на этой дистанции в 2023 году – 15 минут 31,8 секунды. Впереди у Светланы еще бег на 1500 метров.

Награждал Аплачкину медалью и дипломом главный тренер сборной России, старший тренер Воронежской области Руслан Мащенко.