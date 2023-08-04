Под Воронежем бездомная собака прокусила ногу женщине

Дворняги держат в страхе целый район Фото: из архива «КП»

Город Семилуки под Воронежем терроризируют бездомные собаки. Об этом сообщила в соцсетях местная жительница, которая пострадала от нападения дворняг.

- Есть закон о защите собак. А кто защитит нас от них?! Весной прошлого года искусали моего сына. Сегодня пострадала я. Потеряла трудоспособность на неопределённый срок. Вещи не отстирываются, лекарства тоже не даром в аптеке достаются, - эмоционально высказалась о наболевшем пострадавшая.

Женщина призналась, что сильно испугалась, оказавшись в окружении дворняг одна.

- И помочь мне было некому! Перепугалась на всю оставшуюся жизнь. До каких пор это будет продолжаться?!

Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект нового закона об обращении с бездомными животными, который даст местным властям больше прав и полномочий.