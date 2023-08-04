В Воронежской области первые выходные августа станут самыми жаркими за лето

В такую погоду лучше держаться поближе к воде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики спрогнозировали очень жаркие выходные в Воронежской области. Такого пекла этим летом в нашем регионе еще не было. Жару, напомним, в нашу область принесет субтропический гребень воздушных масс, который пришел из жарких районов Азии.

В субботу, 5 августа, в Воронежской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью слабый, затем чуть усилится - до 7-12 м/c. Ночь будет теплой - +15…+20. А день очень жарким - +28…+33.

В Воронеже будет преимущественно без осадков. Ночью синоптики обещают +18…+20 градусов, днем +30…+32.

В воскресенье, 6 августа, в районах нашего региона снова прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Вместо западного подует восточный ветер. Ночью его скорость будет 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Жара еще больше усилится. Ночью обещают +17…+22, днем +29…+34, местами - до +35…+37.

В Воронеже снова осадков не обещают. Ночью столбик термометра будет держаться в районе +19…+21, днем будет колебаться от +32 до +34.

Также известен предварительный прогноз на первые дни новой недели в Воронеже. Ночью в понедельник, 7 августа, подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем он сменится на чуть более сильный южный – 5-10 м/с. Ночь будет ясной при +22 градусах. Днем на солнце набегут облака, но все равно будет очень жарко – до +34.

В ночь на вторник, 8 августа, вернется восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/c. Днем он сменится на юго-восточный. При этом скорость ветра не изменится. Снова синоптики обещают ясную ночь на этот раз при +24 градусах (в это лето и дни наперечет, когда было так тепло). Когда же встанет солнце, и вовсе нужно прятаться в тень. Палить оно снова будет нещадно – температура повысится до +33.