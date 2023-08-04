Малознакомый собутыльник ограбил жительницу Воронежа

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело Фото: из архива «КП»

46-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она сообщила, что утром распивала спиртные напитки в компании малознакомых людей на улице Ржевской. Когда дама решила уйти, за ней увязался один из приятелей. Неожиданно он выхватил из рук женщины сумку и скрылся с ней. В сумке находились деньги и мобильный телефон. Ущерб составил более двух тысяч рублей.

Оперативники изучили улики, опросили очевидцев, и установили личность подозреваемого – 22-летнего ранее судимого за имущественные преступления 22-летнего воронежца. Его задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

В полиции мужчина рассказал, что мобильный телефон продал случайному прохожему, а деньги потратил на выпивку.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».