Очередную партию контрактников проводили из Воронежа

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В четверг, 3 августа, главы Ленинского и Советского районов Воронежа - Сергей Ситников и Олег Копытин - встретились в военном комиссариате с жителями районов, заключившими контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, по случаю их отправки в действующую армию.

Руководители пожелали «новобранцам» доброго здоровья, успехов в службе и по окончании контракта вернуться домой живыми и здоровыми.

У каждого из них за плечами серьезный боевой опыт, у многих награды за мужество и отвагу, полученные в борьбе с врагами России. В ближайшие дни бойцы отправятся в свои подразделения для учебы и слаживания.

Один из контрактников рассказал, что раньше служил в Росгвардии. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. По окончании контракта решил продолжить службу в Вооруженных силах. Дома у бойца остаются супруга и двое детей.

- Как когда-то, в годы Великой Отечественной войны, наши деды и прадеды сломали хребет фашистской гадине, так и сегодня бойцы Российской Армии очищают родную землю от неонацистов. Друзья, кому дорога справедливость и важна победа над врагом, присоединяйтесь к нашей доблестной Армии, - обратился новобранец к землякам.