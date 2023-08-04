На участке с реверсивным движением под Воронежем столкнулись два грузовика и ГАЗ

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В четверг, в 22.40 часов в Борисоглебском районе на 615 км автодороги «Москва-Астрахань», где в связи с дорожным ремонтом организовано реверсивное движение, 57-летний житель Рязанской области за рулем автомобиля автомобилем АФ-37351А с полуприцепом в условиях плохой видимости налетел на стоящий в ожидании зеленого света ГАЗ-2752 с полуприцепом «ГКБ 8183» под управлением 42-летнего жителя Московской области. От удара тот наехал на автомобиль «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» под управлением 36-летнего жителя Республики Дагестан.

В аварии пострадал водитель автомобиля ГАЗ-2752, его доставили в больницу.

По факту аварии проводится полицейская проверка.

За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 104 аварии, из них 73 в Воронеже. В двух ДТП травмы получили два человека.