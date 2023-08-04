В Воронежской области уничтожили арсенал боеприпасов времен войны

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Накануне в Острогожском районе Воронежской области расчет аварийно-спасательной службы уничтожил 23 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Среди них три артиллерийских снаряда 76 мм; шесть минометных мин 82 мм; четыре минометных мины 50 мм; 8 тротиловых шашек; одна ручная граната 43 и одна ручная граната РГД 33.

Весь этот арсенал уничтожили на специальной подрывной площадке в северной зоне балки «Мелки», 4,5 км западнее села Сторожевое Острогожского района.