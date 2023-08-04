От бодрости и активности до судорог: воронежские врачи рассказали о стадиях опьянения

Алкоголизм – одна из наиболее острых медико-социальных проблем. Заболевание возникает на почве злоупотребления спиртными напитками. Как и любую болезнь ее легче вылечить на ранних стадиях. К сожалению, сам человек редко задумывается о наличии у себя проблемы, тут необходима помощь и внимание родственников и близких.

Кроме того, нужно помнить, что «полезных» доз алкоголя не существует. Он вреден в любом количестве. Это тихий и беспощадный убийца. Рассказываем о симптомах различных стадий опьянения и что делать, если они проявляются все чаще.

Легкая. При этом варианте концентрация этанола в крови находится в диапазоне 0,3 – 1,5‰ (промилле). Принятие небольших количеств спиртного вызывает у человека ощущение психофизического комфорта, активность, бодрость, желание много и громко говорить. При этом выявляется небольшая дискоординация движений. Мышление ускоряется, но при этом теряет свою глубину и последовательность. Выпивший смеется, шутит, много ест. У него красное лицо, частый пульс. Через некоторое время фаза подъема переходит в угнетение, вялость, безразличие и сонливость. У малопьющих возбуждение держится меньше, чем у алкоголиков.

Средняя. Содержание этанола в крови 1,5 – 2,5‰. Опьянение проявляется более выражено. Мимика беднеет, лицо «каменеет». Речь становится невнятной, затруднительной, нечленораздельной, при этом ее громкость нарастает. Пьяный повторяет одни и те же фразы. Самокритика резко снижена. Походка шаткая, движения раскоординированы. Мыслительная способность замедлена. В этом состоянии пьющие часто агрессивны, озлоблены и конфликтны. После сна наступает похмелье с жаждой, головной болью, тошнотой, рвотой. У алкоголиков похмельный синдром выражен резче и снимается только небольшой дозой спиртного. У людей без зависимости алкоголь вызывает отторжение.

Тяжелая. Концентрация этанола – 3 – 5‰. Глубина опьяняющего эффекта достигает фазы помрачения сознания, вплоть до его утраты. На фоне коматозного статуса могут возникнуть судороги, припадки, непроизвольное опорожнение мочевого пузыря и прямой кишки. В таком состоянии нередко все заканчивается летальным исходом. Если больной выживает, то у него отмечается некоторое время амнезия, нарушения речи, походки и других функций.

5 – 6‰ этанола в организме – смертельная интоксикация.

Для получения консультации и лечения пациенты могут обратиться в областной наркодиспансер по адресу: ул. Героев Стратосферы д. 2. Телефон - 8-(473) -249-71-24. Здесь же располагается кабинет анонимного лечения.

Также можно обратиться в кабинет врача психиатра-нарколога своей районной больницы.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».