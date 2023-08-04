Воронежцы массово жалуются на срывы сроков изготовления мебели

Для обращения в суд необходимо собрать подтверждающие документы Фото: из архива «КП»

В управление Роспотребнадора по Воронежской области начали обращаться потребители с жалобами на нарушение ООО «ТС ЕвроДом» сроков передачи предварительно оплаченной мебели. В управлении пояснили, что институт групповых или «коллективных» исков призван упростить гражданам защиту своих прав. В том случае, когда нарушение однотипно, нет необходимости каждому индивидуально проходить судебную процедуру. Достаточно подать коллективный иск.

Для этого необходимо заявить о себе в управление Роспотребнадзора и предоставить доказательства - договор, кассовый чек.

Коллективный иск составляется при соблюдении условий:

– имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;

– предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов;

– в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства;

– использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

Согласно новым законодательным нормам, предъявить иск о защите прав и законных интересов группы потребителей может одно инициативное лицо, в том числе, и должностные лица Роспотребнадзора.