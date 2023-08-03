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НовостиОбщество3 августа 2023 17:02

После отравления временно закрыли рюмочную «Культурно Коротко» в Воронеже

В питейном заведении посетителям подавали немытую посуду и злоупотребляли дезинфекцией
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже на время приостановили работу рюмочной «Культурно Коротко» в связи с нарушениями заведением санитарного законодательства. Ранее в нем отравился посетитель и санитарные врачи нагрянули туда с проверкой. Об том рассказали в пресс-службе воронежского управления Роспотребнадзора сегодня, 3 августа.

Специалисты после посещения заведения выявили существенные нарушения. Так, готовая продукция в рюмочной хранилась вместе с сырыми полуфабрикатами. Посуду для гостей мыли не должным образом. Также сотрудники игнорировали ежедневные температурные замеры хранения пищи, выявлены нарушения требований и к дезинфекционному режиму.

Сотрудники роспотребнадзора обратились в Центральный райсуд с просьбой приостановить работу рюмочной на 8 дней. Соответствующее постановление вступило в силу 27 июля.