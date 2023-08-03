Перевозившему почти 2 кг наркотиков через Воронежскую область наркодилеру ужесточили наказание

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Воронежский областной суд ужесточил приговор 28-летнему Дмитрию Сутулину, который перевозил через Воронежскую область почти 2 кг мефедрона. Об этом рассказали в облпрокуратуре 3 августа.

Ранее мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с особо крупном размере). Было установлено, что в ноябре 2022 года он приобрел в Московской области наркотическое средство, чтобы потом сбыть в Краснодарском крае.

Однако при досмотре его машины сотрудниками УФСБ на 515 км автомобильной дороги М-4 «Дон» в Левобережном районе Воронежа мефедрон изъяли. Наркодилеру дали 8 лет колонии строгого режима. Однако прокуратура посчитала наказание мягким и обжаловала его.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами гособвинения. И увеличил размер наказания до 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.