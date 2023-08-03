В Воронеже срочно ищут 63-летнего мужчину, который вышел из больницы и пропал

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже объявили срочные поиски 63-летнего Павла Радионова. Он вышел из областной клинической больницы 3 августа и пропал. Ориентировку на мужчину распространиливолонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известны приметы Павла Радионова. Он ростом 175 см, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. В день выхода из больницы он был одет в ярко-салатовую футболку, черные спортивные штаны и шлепки.

Если вы что-либо знаете о его местонахождении, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.