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НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:53

В Воронежской области руку 37-летнего рабочего затянуло в дробилку

Мужчина очищал дробильную установку от остатков сырья и получил тяжелую травму
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

О несчастном случае, который произошел на одном из предприятий Воронежской области рассказали в Гострудинспекции 3 августа.

Разнорабочему на ООО «ЦентрПласт», которое занимается производством пластмассовых плит и профилей, затянуло руку в дробилку. ЧП произошло 1 августа. Днем 37-летний разнорабочий занялся чисткой дробильной установки от остатков сырья. И его руку внезапно затянуло в механизм.

В результате мужчина получил травму. Медики квалифицировали ее как тяжелой степени. Сейчас сотрудники Гострудинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Расследованием несчастного случая занимается специальная комиссия.