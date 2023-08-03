В Воронежской области руку 37-летнего рабочего затянуло в дробилку

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О несчастном случае, который произошел на одном из предприятий Воронежской области рассказали в Гострудинспекции 3 августа.

Разнорабочему на ООО «ЦентрПласт», которое занимается производством пластмассовых плит и профилей, затянуло руку в дробилку. ЧП произошло 1 августа. Днем 37-летний разнорабочий занялся чисткой дробильной установки от остатков сырья. И его руку внезапно затянуло в механизм.

В результате мужчина получил травму. Медики квалифицировали ее как тяжелой степени. Сейчас сотрудники Гострудинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Расследованием несчастного случая занимается специальная комиссия.