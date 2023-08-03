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НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:40

Жительница Воронежа хотела заработать на отзывах и лишилась 70 тысяч рублей

Горожанка понадеялась получить деньги от маркетплейсов, но попала на новую схему аферистов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Полицейские рассказали воронежцам о новой мошеннической схеме с отзывами на маркетплейсах в четверг, 3 августа.

На уловку аферистов попала 29-летняя горожанка. Оказалось, она нашла в соцсетях сообщение о том, что продавцы известного маркеплейса готовы заплатить деньги за положительные отзывы на сайте.

Женщина заинтересовалась и связалась с авторами поста в мессенжере. А они незамедлительно выслали ей «задание». После его выполнения женщина поинтересовалась, как она получит вознаграждение. Деньги аферисты пообещали перевести на карту.

Тогда по указке она заполнила специальную форму и указала там трехзначный CVC-код. И с ее карты тут же списали свыше 70 тысяч рублей. В данный момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Полицейские в очередной раз призывали воронежцев быть осторожнее и бдительнее и не давать свои персональные данные.