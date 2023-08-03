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НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:15

Глава СК потребовал доложить о массовой драке с оружием у воронежского рынка

Криминальная разборка с угрозой стрельбы произошла у рынка Алексеевский в Воронеже
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования массовой драки, которая произошла возле Алексеевского рынка на Левом берегу в Воронеже. В ходе конфликта один из участников угрожал применить огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского ведомства СК 3 августа.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как сообщает СУ СК РФ по Воронежской области, из ведомства направили ходатайство о передаче материалов уголовного дела в производство федеральных следователей. Также проверяются сведения, опубликованные в СМИ, о предположительном нарушении прав торговцев.

Напомним, ранее стало известно, что рядом с Алексеевским рынком предположительно произошла массовая драка. Участники – криминальные авторитеты и предприниматели. Один из зачинщиков пообещал пустить в дело обрез. причём в дело был даже пущен обрез. По одной из версий, представили криминала решили вернуться в 90-е и определили размер «дани» с бизнеса. И получили отпор. На «разборки» прибыла подмога и завязалась драка. Один из прибывших достал заряженный обрез и собирался уже было начать стрельбу, но его задержала полиция.