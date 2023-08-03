В Воронежском райцентре пьяный пенсионер выстрелил в себя из ружья и выжил

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В городе Бутурлиновка 70-летний местный житель, выпив, неосторожно выстрелил из самодельного ружья и ранил себя. По счастью, мужчина получил травму, совместимую с жизнью. Однако это не спасло его от уголовного наказания. Подробности рассказали в пресс-службе райсуда 3 августа.

Инцидент произошел 11 июня 2022 года. Правоохранители выяснили, что пенсионер нашел ружье еще в июне 2010 года в заброшенном доме в дымоходе. И оно хранилось там. Спустя 12 лет он решил его забрать. 7 июня 2022 года приехал на машине и вытащил его. Но добровольно не сдал, а привез домой и спрятал под крышей в сарае, хотя хранение его было не законно.

В один из дней, приняв на грудь, вытащил его и решил проверить. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции было изъято ружье 16 калибра, изготовленное самодельным способом. Стражи порядка предъявили мужчине обвинение по ч.1 ст. 222 УК РФ.

Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.