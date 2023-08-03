Две бабушки подрались в центре Воронежа из-за бесплатной шляпы

Шляпа досталась победительнице Фото: Ирина ШАБАНОВА

Двух пенсионерок, дерущихся на улице Кольцовской в Воронеже, сняли горожане. Видео весьма комичной сцены, разыгравшейся из-за… шляпы, они разместили вчера, 2 августа в группе «Мой и твой Воронеж» в социальных сетях.

Как оказалось, дамы попросту не поделили бесплатный головной убор. Пенсионерки в этот день посетили столовую. Туда неравнодушные воронежцы приносят вещи, чтобы нуждающиеся их могли забрать.

Шляпа была в единственном экземпляре и приглянулась обеим женщинам. Из-за чего они и устроили небольшую потасовку на улице. Одна из них толкнула собеседницу, и та упала. В итоге головной убор достался той, что удержалась на ногах.