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НовостиПроисшествия3 августа 2023 11:54

Под Воронежем у петербуржца в машине нашли фальшивых 85 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга перевозил 17 поддельных банкнот
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Следственный отдел ОМВД по Новоусманскому району направил в суд уголовное дело, фигурантом которого стал 34-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчину обвиняют в хранении и перевозке фальшивых денежных купюр (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 августа.

Петербуржца задержали в ноябре 2022 года на посту ДПС, расположенном на 545 километре автодороги М-4 «Дон». Оперативники получили ориентировку на водителя Hyundai Solaris.

В ходе досмотра иномарки полицейскими была обнаружена сумка, а в ней среди одежды сверток из 17 банкнот номиналом по 5 тысяч рублей. Общая сумма фальшивок составила 85 тысяч рублей. Теперь злоумышленнику придется ответить в суде.