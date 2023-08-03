В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности на этот раз из-за тумана. Это следует из информации, размещенной 3 августа на прогностической карте ЦФО на сайте Гидрометцентра России.

Непогода ожидается с 18.00 четверга, 3 августа и продлиться до 06.00 пятницы, 4 августа. Какие конкретно районы области окажутся в зоне тумана, не уточняется.

Кроме того, еще на сутки продлили желтый уровень из-за установившегося по области IV класса пожарной опасности. Он будет действовать до 06.00 субботы, 5 августа.