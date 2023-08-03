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НовостиОбщество3 августа 2023 11:24

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

На регион в ближайшие 12 часов надвигается туман
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности на этот раз из-за тумана. Это следует из информации, размещенной 3 августа на прогностической карте ЦФО на сайте Гидрометцентра России.

Непогода ожидается с 18.00 четверга, 3 августа и продлиться до 06.00 пятницы, 4 августа. Какие конкретно районы области окажутся в зоне тумана, не уточняется.

Кроме того, еще на сутки продлили желтый уровень из-за установившегося по области IV класса пожарной опасности. Он будет действовать до 06.00 субботы, 5 августа.