Один из защитников воронежского «Факела» выбыл из-за травмы на две-три недели

Игорь Калинин, видимо, пропустит почти все августовские игры. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Тревожную новость сообщили в пресс-службе «Факела». Игорь Калинин, пропустивший два матча в начале сезона, в чемпионате на выезде с «Ростовом» и домашний в Кубке с «Сочи», видимо, зря появился на поле в игре с «Локомотивом». Либо он усугубил травму, либо получил новую.

Как бы то ни было, медики диагностировали у Игоря надрыв передней поверхности бедра. Срок восстановления после таких травм – обычно от двух до трех недель. А значит, Калинин пропустит практически весь август.

Напомним, после разгрома от «Локомотива» в домашнем матче «Факел» опустился на самое дно турнирной таблицы Премьер-лиге. Следующий матч воронежская команда проведет на выезде с калининградской «Балтикой». Команда с самого дальнего западного форпоста России соседствует с «Факелом» на дне таблицы чемпионата. У обоих клубов нет набранных очков, но у воронежского клуба хуже разность мячей.