Три года колонии получил воронежец, работавший курьером на телефонных мошенников

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Три года колонии по делу о «Мошенничестве» получил житель Каширского района, работавший курьером на телефонных мошенников. Об этом 3 августа рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Суд установил, что 25-летний парень обманывавших пенсионеров, которым было от 76 до 86 лет. Аферисты вымогали у них деньги, отрабатывая популярную схему «ваш родственник попал в ДТП». Доверчивые пожилые люди передавали приехавшему курьеру свои сбережения, в надежде спасти близких от ответственности.

А парень за вычетом своего «процента» переводил деньги на счета аферистов. Общий ущерб, причиненный заявителям, составил свыше 1,5 млн рублей.

В итоге суд приговорил злоумышленника к 3 годам колонии общего режима. Также он должен выплатить потерпевшим ущерб в 1,5 млн рублей.