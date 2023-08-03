Власти попросили воронежцев быть бдительными после поджогов военкоматов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Власти Воронежской области сегодня, 3 августа, выступили с обращением к жителям региона. Поводом стали случаи, когда незнакомцы убеждают граждан атаковать объекты, где якобы прячутся преступники. Текст обращения был опубликован в telegram-канале облправительства.

Чиновники пояснили, что воронежцев вводили заблуждение незнакомые люди. Они попросили быть бдительными при общении с неизвестными лицами, которые рассказывают о якобы мошеннических действиях с финансами и в дальнейшем предлагают неправомерно атаковать различные объекты в поисках преступников.

Власти не исключают, что случаи могут повторяться. И возможно склонение граждан к совершению противоправных действий под различными предлогами.

- В подобных случаях просим сохранять рассудительность и обращаться в правоохранительные органы, например, в ближайший отдел полиции для проверки информации, - пояснили в облправительстве.

Напомним, за последние три дня в Воронежской области учительница истории бросила коктейль Молотова в здание военкомата в Россоши. Ее убедили мошенники. Еще один поджог удалось предотвратить в Аннинском районе. Таксист, услышавший подозрительный телефонный разговор пенсионера, сообщил в полицию.