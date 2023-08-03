В столкновении пяти автомобилей на воронежской трассе пострадал водитель и пассажирка

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

На 702-м км автодороги М-4 «Дон» днем в среду, 2 августа, столкнулись пять автомобилей. Случилось ДТП в Верхнемамонском районе примерно в 16.55. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 37-летний местный житель на большегрузе Scania с полуприцепом не выбрал безопасную скорость и влетел в стоящие машины. Среди них: MAN с полуприцепом под управлением 59-летнего местного жителя, Skoda Octavia, за рулем которой находился 57-летний житель Татарстана, MAN, за рулем которого сидел 54-летний краснодарец, и Scania с полуприцепом под управлением 33-летнего жителя Республики Беларусь.

В результате пострадала 57-летняя пассажирка легковушки водитель большегруза «Скания». Их с травмами доставили в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.